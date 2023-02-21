Мэр Собянин подписал указ о единых мерах поддержки семей всех участвующих в СВО москвичей

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В Москве будут приняты единые меры поддержки семей всех горожан, участвующих в специальной военной операции (СВО). Соответствующий указ подписан 21 февраля мэром столицы Сергеем Собяниным.

«Президент России Владимир Владимирович Путин объявил о решении сформировать единые подходы по части материального обеспечения всех участников СВО, независимо от их статуса - мобилизованный, контрактник или доброволец. Таким же единым должен стать и подход к оказанию помощи их семьям. Поэтому я подписал указ о распространении мер социальной поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев - участников СВО», - отметил глава Москвы в своем блоге.

От городских властей семьи военнослужащих по контракту и добровольцев, как и семьи мобилизованных, смогут теперь получить, например, ежемесячное пособие на детей в размере 100% прожиточного минимума ребенка и единовременное пособие молодым родителям - в упрощенном порядке. Его будут выплачивать без оценки уровня имущественной обеспеченности семьи, без учета доходов семьи, без оценки сумм, находящихся на банковских счетах. Также им обеспечат внеочередное зачисление детей в детские сады по достижении 1,5 лет и помогут с внеочередным переводом в другой детский сад или школу, ближе к месту жительства семьи. Дети контрактников и добровольцев будут освобождены от платы за посещение городских и муниципальных детских садов.

Кроме того, в Москве предоставят бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак, обед) школьникам с 1 по 11 классы, а также бесплатное одноразовое горячее питание (обед) студентам городских колледжей.

Дети из семей участников СВО по решению мэра получают право на первоочередное зачисление в группы продленного дня школьников с 1 по 6 классы, а также освобождаются от платы за продленку, занятия в кружках и секциях дополнительного образования в школах и учреждениях дополнительного образования.

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам I и II группы может быть предоставлено социальное обслуживание на дому независимо от состава и без учета уровня доходов семьи. Также, при необходимости, предусмотрено их первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения соцобслуживания независимо от состава семьи.

Супругам и детям трудоспособного возраста предоставят возможность профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также помогут в поиске работы. Также всем членам семьи теперь может быть оказана психологическая помощь. Им также помогут оформить социальные и иные выплаты и обеспечат консультации по юридическим вопросам.