Ван И: Сегодня у нас очень хорошие возможности для продолжения нашего с РФ стратегического взаимодействия

19:04 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

У России и Китая сегодня хорошие возможности для продолжения стратегического взаимодействия и контактов в защиту интересов. Об этом во вторник заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член Политбюро Ван И.

«Я считаю, что сегодня у нас очень хорошие возможности для продолжения нашего плотного стратегического взаимодействия и контактов в защиту наших общих стратегических интересов», — сказал он во вторник на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.