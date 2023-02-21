Ван И: Сегодня у нас очень хорошие возможности для продолжения нашего с РФ стратегического взаимодействия
19:04 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я считаю, что сегодня у нас очень хорошие возможности для продолжения нашего плотного стратегического взаимодействия и контактов в защиту наших общих стратегических интересов», — сказал он во вторник на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.
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