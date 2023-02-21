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Ван И: Сегодня у нас очень хорошие возможности для продолжения нашего с РФ стратегического взаимодействия

19:04 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

У России и Китая сегодня хорошие возможности для продолжения стратегического взаимодействия и контактов в защиту интересов. Об этом во вторник заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член Политбюро Ван И.

«Я считаю, что сегодня у нас очень хорошие возможности для продолжения нашего плотного стратегического взаимодействия и контактов в защиту наших общих стратегических интересов», — сказал он во вторник на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

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