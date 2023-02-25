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НОВОСТИ

Макрон и Шольц на встрече в феврале призвали Зеленского начать переговоры с РФ — WSJ

08:50 25.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе встречи в феврале с украинским президентом Владимиром Зеленским призвали его начать переговоры с Россией, сообщила в пятницу газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на источники.

По ее сведениям, в ходе беседы в Париже германский и французский лидеры сказали Зеленскому начать рассматривать идею проведения переговоров. Макрон также напомнил украинскому президенту, что Франция и Германия смогли добиться мира после Второй мировой войны, хотя были злейшими врагами до этого.

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