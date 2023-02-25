Лукашенко отправится с государственным визитом в Китай

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 февраля — 2 марта совершит государственный визит в Китайскую Народную Республику, где обсудит с руководством КНР весь комплекс двусторонних отношений и международную проблематику. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе белорусского президента.

«В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке», — отметили в президентской пресс-службе.