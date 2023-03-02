Дума вводит ответственность до 7 лет лишения свободы за дискредитацию всех участников СВО
15:00 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев.
Поправки ко второму чтению устанавливают, что ответственность за публичные действия по дискредитации всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев, может составить до 7 лет лишения свободы, если эти действия повлекли смерть или массовые беспорядки. Изменения вносятся в статью 280.3 УК РФ, которая предусматривает ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ за рубежом. По действующим сегодня нормам за такое преступление, совершенное в течение года после привлечения лица к административной ответственности, грозит до трех лет лишения свободы. Если действия привели к смерти или массовым беспорядкам, наказание составляет до пяти лет лишения свободы. Поправки увеличивают максимально возможные санкции за совершение таких преступлений — они могут составить до пяти и семи лет лишения свободы соответственно.
На добровольческие формирования также предлагается распространить действие ст. 207.3 УК РФ об ответственности за фейки о ВС РФ. По действующим нормам за публичное распространение фейков о ВС РФ, которое повлекло тяжкие последствия, грозит до 15 лет лишения свободы. Такую же ответственность предлагается применять и в случае распространения фейков о добровольческих формированиях.
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