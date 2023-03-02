Путин отменил поездку в Пятигорск после диверсии в Брянской области — Песков
15:12 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин проведет запланированную встречу с педагогами и наставниками в четверг, но по видеосвязи, сообщил в журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин проведет открытие Года педагога и наставника и встретится с участниками пилотной образовательной программы „Школа наставника“, но проведет это по понятным причинам в режиме видеоконференции», — сказал Песков. Ранее сообщалось, что глава государства планировал посетить Северный Кавказ и центр «Машук».
В четверг украинские диверсанты проникли в приграничный район Брянской области. ФСБ подтвердила, что проводится операция по уничтожению нарушителей границы. По официальным данным, погиб один человек, еще один ранен.
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