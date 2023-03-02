Зерно из Украины идет на фураж в Европу, а не в беднейшие страны - МИД РФ

23:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России приходится констатировать, что зерновая сделка не работает, Запад саботирует выполнение российской части договоренностей. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

«Вынуждены констатировать — предложенный [генсеком ООН Антониу] Гутерришем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года пакет договоренностей не работает. Главная проблема — саботаж западными странами выполнения Меморандума Россия-ООН. Очевидно, что американцам и европейцам нет дела ни до потребностей нуждающихся стран, ни до усилий ООН, которую они давно и упорно пытаются превратить в послушный инструмент обслуживания своих политических целей», — отметили на Смоленской площади.

Там подчеркнули, что Запад должен прекратить разыгрывать продовольственную карту на международной арене, распространяя ложную информацию и хороня зерновую сделку. «Пора прекратить разыгрывать продовольственную карту. Львиная доля зерна из Украины идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства», — указали в министерстве.