Зеленский поручил премьеру проверить возможность переименования России в «Московию»
08:30 11.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю «тщательно проработать», возможно ли переименовать Россию в «Московию» в украинском языке. Об этом сообщается в ответе Зеленского на соответствующую петицию, размещенную на сайте президента.
Такое поручение Зеленский дал, потому что петиция набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей.
Зеленский попросил Шмыгаля изучить, насколько возможно данное переименование в историко-культурном контексте и какие международно-правовые последствия оно может иметь.
В петиции также предлагается заменить слова «Российская Федерация» на «Московская Федерация», «русский» на «московский».
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