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Захарова сравнила позиции Госдепа по суверенитету Сербии и БиГ с раздвоением личности

09:00 11.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подход Госдепартамента США по суверенитету Сербии и Боснии и Герецговины (БиГ) напоминает раздвоение личности. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала заявление руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса, отметившего, что американская сторона продолжит поддерживать суверенитет, территориальную целостность и многоэтнический характер Боснии и Герцеговины и «привлекать к ответственности тех, кто стремится подорвать институты БиГ и Дейтонское мирное соглашение». При этом Прайс подчеркнул, что Вашингтон отвергает высказывания президента Республики Сербской Милорада Додика от 9 марта, в которых он, по словам руководителя пресс-службы Госдепа, якобы стремился подорвать позиции Конституционного суда Боснии и Герцеговины и неоднократно грозил отделением Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) от БиГ.

«Невероятно. Нед, попробуйте поменять БиГ на Сербия, Республика Сербская на Косово, Дейтонские соглашения на резолюцию СБ ООН 1244 и получите диагноз — раздвоение личности», — написала в соцсети Захарова, обращаясь к Прайсу.

Она напомнила, что, вопреки решению Совбеза ООН, Вашингтон в 2008 году признал независимость непризнанного Косова, нарушив территориальную целостность и суверенитет многонациональной Сербии.

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