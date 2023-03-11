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Сергей Собянин: Длина проложенных на БКЛ метро кабелей больше половины протяженности экватора

12:13 11.03.2023

При строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро строители проложили примерно 25 тыс. км кабелей, что составляет более половины длины экватора Земли. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, БКЛ - один из крупнейших проектов в отрасли метростроении мире. Для этого пришлось проделать колоссальную работу и поставить немало рекордов.

В частности, общая протяженность БКЛ составила 70 км, что делает линию самым длинным метрокольцом в мире. При этом длина тоннелей БКЛ в однопутном исчислении - 143 км, то есть больше, чем расстояние между Москвой и Серпуховом. На одном из этапов строительства одновременно запустили участок длиной 20 км - 10 станций от «Мневников» до «Каховской». Он стал самым протяженным участком московского метро, открытым в один день. 

А общая площадь трех депо БКЛ составила примерно 44,5 га, что по площади более 62 футбольных полей. «Самый протяженный эскалатор расположен на станции «Марьина Роща». Его длина - 130 м», - отметил градоначальник. По его словам, один поезд метро за сутки в среднем будет проезжать примерно 450 км, больше расстояния от Москвы до Нижнего Новгорода. Максимальная разрешенная скорость поезда составит 80 км/ч. Поезда проезжают по БКЛ полный круг за 90 минут – столько длятся два тайма в футболе.

Также в метрополитене теперь появилось самое большое панно, которое расположено на станции «Электрозаводская». Его длина составляет 163 м, высота 7 м.

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