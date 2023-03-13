Киев привлекает к службе в ВСУ женщин с образованием в области химии и биологии — Марочко

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активизация работы по привлечению к службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ) женщин, имеющих образование в области химии и биологии, отмечается в военкоматах страны. Об этом ТАСС в понедельник сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Украинские военкоматы усилили вербовку женщин для отправки в зону проведения специальной военной операции. Помимо традиционных военно-учетных специальностей, отмечается увеличение спроса на тех, кто имел гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологии, ветеринарной медицины. <…> Предпочтительный возраст — от 22 до 45 лет», — сказал он со ссылкой на данные, полученные от российской разведки.