Трамп предсказал США новую Великую депрессию

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший американский президент Дональд Трамп обвинил в экономических проблемах Соединенных Штатов нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена и предсказал США новую Великую депрессию.

«Исходя из того, что происходит с нашей экономикой <…>, Джо Байден станет Гербертом Гувером (американский президент с 1929 по 1933 год — прим. ТАСС) современной эпохи. У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство [моим словам] банки уже начали банкротиться», — написал он в воскресенье в своей социальной сети Truth Social.

В пятницу департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США Silicon Valley Bank («Силикон вэлли бэнк»).