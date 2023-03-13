Трамп предсказал США новую Великую депрессию
11:20 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший американский президент Дональд Трамп обвинил в экономических проблемах Соединенных Штатов нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена и предсказал США новую Великую депрессию.
«Исходя из того, что происходит с нашей экономикой <…>, Джо Байден станет Гербертом Гувером (американский президент с 1929 по 1933 год — прим. ТАСС) современной эпохи. У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство [моим словам] банки уже начали банкротиться», — написал он в воскресенье в своей социальной сети Truth Social.
В пятницу департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США Silicon Valley Bank («Силикон вэлли бэнк»).
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