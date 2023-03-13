Число беженцев, прибывших в РФ с территории Украины и Донбасса, превысило 5,4 млн человек
13:20 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общее число вынужденных переселенцев, прибывших в РФ с территории Украины и Донбасса, превысило 5,4 млн человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в силовых структурах.
«По последним данным, в РФ прибыло свыше 5,4 млн человек, включая 744 тыс. детей», — сказал собеседник агентства.
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