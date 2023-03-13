Делегация во главе с Львовой-Беловой вернула в Россию из Сирии 56 детей — МО РФ
14:00 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальная делегация во главе с уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Марией Львовой-Беловой вернула в Россию из лагерей беженцев в Сирии 56 российских детей. Об этом сообщил в воскресенье заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
«Официальной российской делегацией во главе с уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Марией Львовой-Беловой из лагерей беженцев северо-восточных районов Сирии возвращены на родину 56 детей, родители которых являлись гражданами РФ», — заявил Гуринов.
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