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НОВОСТИ

Цели РФ на Украине сейчас можно достичь только военным путем — Песков

15:32 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цели, поставленные Россией на Украине, в настоящий момент могут быть достигнуты только военным путем, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем», — сказал представитель Кремля.

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