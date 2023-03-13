Цели РФ на Украине сейчас можно достичь только военным путем — Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цели, поставленные Россией на Украине, в настоящий момент могут быть достигнуты только военным путем, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем», — сказал представитель Кремля.