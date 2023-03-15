Мэр Собянин отметил заметный рост оборота столичных предприятий в разных сегментах сферы услуг
18:02 15.03.2023
Оборот московских предприятий в различных сегментах сферы услуг вырос на 3%, сообщил мэр столицы РФ Сергей Собянин. По его данным, максимальный рост был зафиксирован в электронных услугах и у сервисов в области информационных технологий. «За январь 2023 года заработано 12,7 млрд рублей, что на 55,2% выше, чем в январе 2022-го. Такие высокие показатели связаны с ростом спроса в сегменте онлайн-кинотеатров», - отмечает глава города.
По данным градоначальника, на втором месте по приросту оборотов оказались учреждения культуры, выручка которых за год выросла на 41,2%, составив 9,1 млрд руб. Третье место заняли компании, занятые в сфере курьерской доставки. Их обороты повысились на 23,2% до 1,2 млрд руб., что было вызвано развитием онлайн-торговли в мегаполисе. А развитие внутреннего туризма привело к увеличению выручки московских гостиниц на 11,9% до 4,7 млрд руб.
Согласно данным мэра, которые он привел в своем Telegram-канале, общий объем платных услуг, оказанных предприятиями Москвы, в январе нынешнего года достиг 228 млрд руб.
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