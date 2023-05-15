Ингушетия окажет активную поддержку подшефной территории – Токмакскому району Запорожской области

13:30

Власти Ингушетии поддержат подшефную территорию – Токмакский район Запорожской области. Глава республики Махмуд-Али Калиматов направил туда делегацию, задача которой – разобраться в обстановке в районе и выяснить, в какой конкретно помощи он нуждается.

Делегация Ингушетии во главе с руководителем республиканской администрации Джамбулатом Оздоевым отправилась в Токмакский район Запорожской области, выполняя поручение главы субъекта Махмуда-Али Калиматова, где провела рабочее совещание с властями нового российского региона.

Оздоев обратил внимание, что субъекты РФ определили подшефные территории в соответствии с данным ранее поручением президента РФ Владимира Путина, и подшефной территорией Ингушетии стал Токмакский район Запорожской области. По его словам, Калиматов распорядился уведомить власти региона о том, что району будет предоставлена вся необходимая поддержка.

Калиматов подчеркнул, что в скором времени стороны заключат соглашение о сотрудничестве. Ингушетия намерена помочь Токмакскому району в таких вопросах как организация отдыха для детей, снабжение питьевой водой, проведение восстановительных работ на инфраструктурных объектах, пострадавших в результате украинских обстрелов, а также в работе пунктов приема переселенцев, переезжающих в Бердянск в целях безопасности на фоне участившихся ударов со стороны Украины – Ингушетия обеспечит их предметами первой необходимости.