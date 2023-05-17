РФ видит, что поставки оружия на Украину и его технические характеристики растут — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение на сайте американского журналиста Сеймура Херша о том, что европейские страны тайно призывают Киев остановить конфликт, но отметил, что поток вооружений, поставляемых Западом на Украину, только увеличился.

«Я не знаю, какие данные у этого журналиста. Мы воспринимаем конкретные факты. Мы видим, что потоки оружия, потоки амуниции и боеприпасов на Украину увеличиваются, повышается также уровень тактико-технических характеристик поставляемых вооружений. Вот это факты, которые мы наблюдаем», — сказал Песков журналистам в среду.