В НАТО приветствуют поставки Украине крылатых ракет и собираются полностью перевооружить страну
20:00 18.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я приветствую решение стран альянса предоставить Украине крылатые ракеты и начать подготовку украинских летчиков для использования западных истребителей, — сказал Столтенберг. — Наша помощь Украине быстро развивалась, пройдя путь от переносных противотанковых комплексов до сложных систем ПВО».
Он также пообещал, что лидеры НАТО примут на саммите в Вильнюсе многолетнюю программу полного перевооружения Украины.
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