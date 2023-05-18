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В НАТО приветствуют поставки Украине крылатых ракет и собираются полностью перевооружить страну

20:00 18.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО приветствует поставки на Украину крылатых ракет и начало обучения украинских летчиков для применения западных самолетов. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Лиссабоне, которую транслировала пресс-служба организации.

«Я приветствую решение стран альянса предоставить Украине крылатые ракеты и начать подготовку украинских летчиков для использования западных истребителей, — сказал Столтенберг. — Наша помощь Украине быстро развивалась, пройдя путь от переносных противотанковых комплексов до сложных систем ПВО».

Он также пообещал, что лидеры НАТО примут на саммите в Вильнюсе многолетнюю программу полного перевооружения Украины.

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