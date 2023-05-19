Клиенты Сбера теперь могут делать перевод сразу из списка контактов
14:45 19.05.2023
Клиенты Сбера – пользователи Android-устройств теперь могут переводить деньги по России по номеру телефона, начиная перевод прямо из контактов своего смартфона. Для этого достаточно настроить мобильное приложение один раз.
«Переводы – один из самых популярных сервисов в мобильном приложении Сбера, 70 млн клиентов ежемесячно переводят деньги другим людям, – отметил Леонид Шныр, директор дивизиона «Переводы» Сбербанка. – Упрощение и улучшение клиентского опыта – наша постоянная задача. Сейчас мы реализовали возможность сделать перевод сразу из телефонных контактов – для этого нужно выбрать контакт получателя, нажать кнопку «Перевести» и завершить операцию в СберБанк Онлайн».
Чтобы подключить опцию, в мобильном приложении необходимо перейти в раздел «Платежи» внизу экрана, нажать на три точки и передвинуть ползунок «Переводить из контактов».
НОВОСТИ
- 15:00 19.05.2023
- Глава Еврокомиссии выступила против равноправных переговоров России и Украины
- 14:32 19.05.2023
- Зерновую сделку удалось продлить благодаря «особым отношениям» Турции с Путиным — Эрдоган
- 14:12 19.05.2023
- РФ сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений — Путин
- 14:00 19.05.2023
- РФ сейчас находится в тяжелом положении с точки зрения демографии — Песков
- 13:32 19.05.2023
- G7 намерена продолжать поставки оружия Украине в случае завершения конфликта — заявление
- 13:20 19.05.2023
- Россия с октября планирует вводить ограничения на ввоз иностранных семян — Минсельхоз
- 13:05 19.05.2023
- Польша намерена получить с Газпрома $1,5 млрд упущенной выгоды за прекращение транзита - СМИ
- 13:00 19.05.2023
- Патриарх Кирилл призвал к совместной с исламом борьбе с секулярным обществом
- 12:32 19.05.2023
- G7 обещала военную и финансовую поддержку Украине для поражения России
- 12:20 19.05.2023
- Ограничения для экспорта зерна из РФ в рамках зерновой сделки не сняты — Минсельхоз
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать