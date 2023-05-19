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НОВОСТИ

Клиенты Сбера теперь могут делать перевод сразу из списка контактов

14:45 19.05.2023

Клиенты Сбера – пользователи Android-устройств теперь могут переводить деньги по России по номеру телефона, начиная перевод прямо из контактов своего смартфона. Для этого достаточно настроить мобильное приложение один раз.

«Переводы – один из самых популярных сервисов в мобильном приложении Сбера, 70 млн клиентов ежемесячно переводят деньги другим людям, – отметил Леонид Шныр, директор дивизиона «Переводы» Сбербанка. – Упрощение и улучшение клиентского опыта – наша постоянная задача. Сейчас мы реализовали возможность сделать перевод сразу из телефонных контактов – для этого нужно выбрать контакт получателя, нажать кнопку «Перевести» и завершить операцию в СберБанк Онлайн».

Чтобы подключить опцию, в мобильном приложении необходимо перейти в раздел «Платежи» внизу экрана, нажать на три точки и передвинуть ползунок «Переводить из контактов».

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