Деятельность «Гринпис» признана нежелательной в РФ — Генпрокуратура России

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории Российской Федерации деятельность организации «Гринпис» (Greenpeace International). Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе надзорного ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council, „Гринпис интернэшнл“, „Фонд Гринпис совет“, „Гринпис“, Нидерланды) представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — сообщили в Генпрокуратуре.

Там отметили, что «применительно к РФ природоохранная деятельность „Гринписа“ фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ», а с началом СВО «активисты „Гринписа“ занимаются антироссийской пропагандой, призывают к дальнейшей экономической изоляции нашей страны и ужесточению санкционных мер».