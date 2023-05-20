США, оказывая военную помощь Украине, пытаются избежать третьей мировой войны — Белый дом
08:30 20.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США при оказании военной помощи Украине пытаются избежать начала третьей мировой войны. Об этом сообщил в субботу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга для журналистов в Хиросиме, где проходит саммит Группы семи.
«Базовая установка президента [США Джо Байдена] заключается в том, что мы намерены делать все возможное, чтобы поддержать Украину, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность. И мы также намерены действовать таким образом, чтобы избежать третьей мировой войны», — сказал он.
НОВОСТИ
- 09:00 20.05.2023
- Захарова назвала самую большую ошибку Шольца
- 08:50 20.05.2023
- В Киеве прозвучало более десяти взрывов, работает ПВО — очевидцы
- 08:40 20.05.2023
- Санду обвинила Кремль в попытках «свергнуть» молдавское правительство
- 20:00 19.05.2023
- Запрос посольства США на посещение Гершковича отклонен, как ответ на невыдачу виз журналистам
- 19:35 19.05.2023
- Greenpeace закрывает российское отделение
- 19:19 19.05.2023
- На третий президентский срок Эрдоган идти не собирается
- 19:00 19.05.2023
- Америка пополнила антироссийские санкционные списки новыми физлицами и компаниями
- 18:30 19.05.2023
- Эрдоган не исключает возможности примирения с Асадом
- 18:15 19.05.2023
- Арабские страны подтверждают необходимость остановить иностранное вмешательство в их внутренние дела - Заявление
- 17:44 19.05.2023
- МВД РФ объявило в розыск прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать