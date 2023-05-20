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США, оказывая военную помощь Украине, пытаются избежать третьей мировой войны — Белый дом

08:30 20.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США при оказании военной помощи Украине пытаются избежать начала третьей мировой войны. Об этом сообщил в субботу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга для журналистов в Хиросиме, где проходит саммит Группы семи.

«Базовая установка президента [США Джо Байдена] заключается в том, что мы намерены делать все возможное, чтобы поддержать Украину, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность. И мы также намерены действовать таким образом, чтобы избежать третьей мировой войны», — сказал он.

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