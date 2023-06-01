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Киев увеличивает численность группировки ВСУ на границе с Белгородской областью — Марочко

12:20 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Увеличение численности личного состава группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) отмечается в населенных пунктах Харьковской области, граничащих с Белгородской. Об этом ТАСС в четверг сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В населенных пунктах Харьковской области, граничащих с Белгородской областью РФ, увеличивается численность солдат вооруженных формирований Украины. Также отмечен рост числа совместных патрулей, состоящих не только из силовиков, но и мирных граждан, которые под различными предлогами выступают в роли сопровождающих», — сказал он, ссылаясь на данные от российской разведки.

Марочко отметил, что мирных жителей украинские военные используют, в частности, для того, чтобы они показывали дороги и тропы «местного значения», а также помогали «с другой справочной информацией».

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