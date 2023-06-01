Два человека пострадали при взрыве в Белгороде, предварительно упал БПЛА — губернатор

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека пострадали в результате взрыва в Белгороде. По предварительным данным, на проезжую часть упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщил в четверг губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В Белгороде произошел взрыв неизвестного устройства. По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть два пострадавших. Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется в городскую больницу № 2, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался», — проинформировал глава региона.