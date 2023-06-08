ВСУ не удалось прорваться к морю на запорожском направлении – командующий ЮВО
19:40 08.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Все в совокупности с действиями подразделений и представителями родов войск сыграло свою важнейшую роль в отражении сегодняшней попытки противника проломить оборону 58-й армии и, развивая успех, выйти к морю, выполняя плановую задачу», — сказал Попов.
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