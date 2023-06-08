0
0
7
НОВОСТИ

Байден настроен «очень оптимистично» по поводу контрнаступления ВСУ

22:00 08.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны сделали все возможное для подготовки контрнаступления Украины, Вашингтон настроен оптимистично. Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

«Во-первых, о военных операциях должны говорить украинцы. Я не стану здесь этого делать. Мы сделали все, что могли, на коллективной основе и на индивидуальной в США, чтобы подготовить их, чтобы поддержать <…>», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос журналиста о продолжении оказания военной помощи Киеву в свете начатого Украиной контрнаступления. «В развивающейся ситуации мы настроены очень оптимистично», — добавил Байден.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:40 08.06.2023
На настоящий момент, от отравления суррогатным сидром умер 31 человек - Минздрав
0
100
21:00 08.06.2023
Пентагон отметил «агрессивность» китайских пилотов при перехватах самолетов США и союзников
0
182
19:50 08.06.2023
Пара вертолетов армейской авиации уничтожала за вылет по 5-7 танков и машин ВСУ - Генерал-майор Попов
0
270
19:40 08.06.2023
ВСУ не удалось прорваться к морю на запорожском направлении – командующий ЮВО
0
297
19:00 08.06.2023
На Норвегию надвигается облако дыма от лесных пожаров в Канаде
0
310
18:10 08.06.2023
Генерал ВС США Милли считает, что сейчас в мире есть три сверхдержавы
0
447
17:45 08.06.2023
Шойгу распорядился устанавливать дополнительную броню на технику для СВО
0
440
17:10 08.06.2023
Румыния решила сократить штат посольства РФ более, чем на 50 человек
0
414
17:00 08.06.2023
Страны ЕАЭС приняли решение о взаимном признании документов по ученым степеням
0
403
16:57 08.06.2023
Сбер и правительство Омской области запустили проект «Исторический Омск»
0
402

Возврат к списку