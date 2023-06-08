Байден настроен «очень оптимистично» по поводу контрнаступления ВСУ
22:00 08.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Во-первых, о военных операциях должны говорить украинцы. Я не стану здесь этого делать. Мы сделали все, что могли, на коллективной основе и на индивидуальной в США, чтобы подготовить их, чтобы поддержать <…>», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос журналиста о продолжении оказания военной помощи Киеву в свете начатого Украиной контрнаступления. «В развивающейся ситуации мы настроены очень оптимистично», — добавил Байден.
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