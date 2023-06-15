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НОВОСТИ

ООН превратилась «в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы» — Лукашенко

13:20 15.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН из цивилизованной площадки для разрешения споров о будущем мира превратилась «в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран.

«ООН из цивилизованной диалоговой площадки для разрешения споров и дискуссий о будущем развитии мира превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы. Пока заправляют», — приводит агентство БелТА слова белорусского лидера.

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