Игорь Сечин: Энергопереход не обеспечен ресурсами и технологиями

12:10

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с ключевым докладом на Энергетической панели в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума, констатировал провал политики «зеленого энергоперехода». «К сожалению, продекларированный энергопереход не обеспечен необходимыми технологиями. Мы сталкиваемся с тем, что «возобновляемая энергетика» по сути не является возобновляемой», – утверждает он.

У мировой экономики нет металлов, редкоземельных минералов, энергии, времени и денег, чтобы осуществить энергетический переход, уверен глава «Роснефти». Он процитировал слова французского писателя Гийома Питрона, автора книги «Война редких металлов: темная сторона энергетического перехода и цифровизации»: «Стремясь освободиться от ископаемого топлива и превратить старый порядок в новый мир, мы фактически ставим себя в новую и более сильную зависимость».

По мнению Сечина, авторы зеленого перехода, навязывающие в одностороннем порядке определенные стандарты, до сих пор не поняли, что «их правила необходимо согласовывать с теми, у кого есть производственные возможности и соответствующая ресурсная база». Так, значительная часть производства оборудования для возобновляемой энергетики размещена в Китае, который сосредоточил в своих руках полный цикл производства солнечных панелей – 79% мирового производства поликремния, 97% пластин, 85% ячеек и 75% панелей, тем самым обеспечив 85% мирового производства солнечных панелей.

Глава «Роснефти» также отметил, что ключевым является вопрос цены энергетического перехода. Согласно оценке Международного энергетического агентства (МЭА), уже к 2030 году инвестиции в «чистую» энергетику должны вырасти почти в три раза, с текущих 1,7 до 4,6 трлн долл. в год, то есть с 2% до 5% мирового ВВП. По оценкам McKinsey, для достижения углеродной нейтральности только на основные отрасли: энергетику, транспорт, промышленность, коммунально-бытовое хозяйство, сельское хозяйство и лесоклиматические проекты – потребуется не менее 9,2 трлн долл. ежегодных затрат до 2050 года, суммарно около 250 трлн долл. Из них 3,5 трлн долл. необходимо направить на новые активы с низкими выбросами и сопутствующую инфраструктуру.

Серьезным фактором риска для мировой энергосистемы и настоящим испытанием ее устойчивости будет растущее количество электромобилей, прогнозирует Игорь Сечин. Проблемы, связанные с высокой нагрузкой на сети из-за одновременной зарядки большого количества электромобилей, будут особенно заметны на местном уровне в жилых районах. По данным МЭА, в трех тысячах районов Нидерландов нагрузка от одновременной зарядки более чем ста электромобилей может превысить мощность типовой районной сети уже в 2025 году. Кроме того, согласно данным МЭА, в Калифорнии, где отмечается и без того высокий уровень «блэкаутов», необходимо будет пятикратно увеличить программу модернизации локальной электрораспределительной сети по сравнению с текущими планами, для того чтобы она смогла принять нагрузку от электромобилей к 2030 году.

«Речь даже не идет о регионах, где такой сети нет вообще. Логично предположить, что климатический смысл электромобиля – это обеспечение его именно зеленой генерацией. Очевидно, что нет смысла покупать электромобиль, если он будет работать на угольной генерации. Поэтому критически важным является наращивание инвестиций в генерацию и поставки именно зеленой энергии», – отметил Игорь Сечин.

Помимо естественного роста спроса на электроэнергию, только для обеспечения потребностей электромобилей зеленую генерацию нужно будет дополнительно нарастить на четверть к 2050 году, продолжил глава «Роснефти». По оценкам МЭА, затраты на энергетические сети и сопутствующую инфраструктуру к 2040-м годам должны вырасти в четыре раза, с примерно 300 млрд долл. в год до более чем 1,2 трлн долл. в год (в текущих ценах).

«Опять же, мы не можем оставить за скобками проблему производства и утилизации самих батарей, необходимые для этого огромные объемы сырья и соответствующее увеличение добычи металлов, а также их полную утилизацию, – отметил Игорь Сечин. – Технологий, к сожалению, пока еще нет».

Рост доли электромобилей в продажах новых автомобилей уже достиг около 25% в Китае и Европе, а с учетом гибридов может доходить до 35% и 38% соответственно. Количество электромобилей уже превысило 25 млн в целом по миру, но их доля в совокупном легковом автопарке составляет лишь около 2%, и даже, по оптимистичным прогнозам, достигнет 20% лишь спустя десятилетие. То есть электромобили остаются привилегией немногих избранных стран (Китай, Германия, США, Япония и др.), которые могут позволить себе огромные вложения в соответствующую инфраструктуру и генерацию.

«Углеродная нейтральность недостижима в мировом масштабе с учетом текущего пула «зеленых» технологий – многие необходимые технологии все еще находятся на стадии опытных разработок», – подчеркнул Игорь Сечин. В то же время нефтегазовые технологии, по его словам, в настоящее время находятся на пике своего развития, по технико-экономической эффективности им нет равных, а по физическим показателям – плотности энергии и теплоте сгорания – их могут превзойти только неосвоенные пока водород и термоядерный синтез. «На сегодняшний день совершенствование технологий в традиционной добыче дает больший эффект с точки зрения реального снижения выбросов, чем вложения в недозрелые «альтернативные» технологии. Таким образом, на нынешнем этапе зеленого перехода приоритетным направлением должен стать сам нефтегазовых сектор», – резюмировал глава «Роснефти».



