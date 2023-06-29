В Ростехе создали Wi-Fi роутеры «Стрибог» на замену устройствам от Cisco и TP-Link

18:41

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал линейку роутеров «Стрибог». В нее входит модель с функциями мини-компьютера, а также устройство с восемью слотами для SIM-карт. Это оборудование позволит заместить аналоги иностранных производителей, таких как Cisco, D-Link, TP-Link.

Первый вариант роутера представляет собой полноценный мини-компьютер. Устройство оснащено процессором, оперативной и встроенной памятью, подключается к монитору и работает как единый модуль. Разработка сочетает в себе функционал роутера и маршрутизатора. Наличие ИК-порта позволяет после установки дополнительного программного обеспечения использовать роутер в качестве ТВ-приставки.

Вторая модель роутера оснащена восемью слотами для SIM-карт. Благодаря этому оборудование может подключаться к сетям до восьми операторов. Программное обеспечение устройства автоматически определяет самый высокоскоростной канал и распределяет трафик, поддерживая стабильную связь. Кроме того, ПО позволяет объединять несколько каналов для повышения скорости передачи данных. Роутер может применяться для организации подключения к Интернету на удаленных объектах и даже в движении.

Wi-Fi-роутеры разработаны входящим в «Росэлектронику» ПАО «Интелтех». Оба устройства построены по модульному принципу и имеют возможность реконфигурации под конкретную задачу и заказчика. Роутеры могут быть оснащены гигабитными портами LAN и WAN для подключения через Ethernet, портами USB 2.0 и USB 3.0, разъемами PCI-E и Mini PCI-E для подключения внешних модулей – например, видеокарт, звуковых карт, сетевых адаптеров