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НОВОСТИ

Самые высокие показатели по абортам зафиксированы в Якутии и на Сахалине

14:12 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самые высокие показатели по прерыванию беременности зафиксированы в Якутии, на Сахалине, а также в Иркутской, Псковской областях и ряде других регионов. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.

«Самые высокие показатели абортов на тысячу женщин фертильного возраста отмечены в Якутии, Сахалинской, Свердловской, Псковской, Иркутской областях, Красноярском крае, Республике Марий Эл и ряде других регионов», — сказала она.

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