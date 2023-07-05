Самые высокие показатели по абортам зафиксированы в Якутии и на Сахалине

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самые высокие показатели по прерыванию беременности зафиксированы в Якутии, на Сахалине, а также в Иркутской, Псковской областях и ряде других регионов. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.

«Самые высокие показатели абортов на тысячу женщин фертильного возраста отмечены в Якутии, Сахалинской, Свердловской, Псковской, Иркутской областях, Красноярском крае, Республике Марий Эл и ряде других регионов», — сказала она.