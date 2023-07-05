Сбер запустил масштабный фэшн-проект для сотрудников «Среда мерча»

18:28

Фото пресс-службы Сбера

Сбер совместно со СберМаркетингом запустил масштабный проект для сотрудников «Среда мерча», состоящий из серии модных событий. Мероприятия будут проводиться в центральном офисе банка в Москве на Кутузовском проспекте и других подразделениях, расположенных в разных регионах страны. Их цель – задать тренд и мотивацию для сотрудников каждую среду приходить на работу в брендированном мерче. События запланированы до конца текущего года.

В «Среде мерча» предусмотрен ряд активностей: модные показы

с комментариями и профессиональными советами от звезд отечественного дизайна Виктории Газинской и Артема Кривда, обучение искусству дефиле, работа Лаборатории кастомизации по превращению мерча в произведение искусства, инсталляции от Sber Shop, а также возможность примерить одежду буквально на ходу – с помощью AR-технологий. В зоне инсталляций с одеждой будет располагаться виртуальная примерочная, где сотрудник или гость офиса сможет примерить на себя 3D-модель любой из пятнадцати вещей, собранных из популярных коллекций мерча Сбера. В межбашенном пространстве офиса также будет располагаться шоурум, где можно посмотреть или купить мерч Сбера.

Первая коллекция брендированной одежды Сбера была выпущена магазином Sber Shop (проект СберМаркетинга) в 2020 году – в канун празднования 180-летия банка. В дальнейшем был реализован еще ряд проектов: коллекция «Градиент», коллаборация с «Союзмультфильмом» с персонажами из «Золотой коллекции», а также коллекция Сбера и СИБУРА, изготовленная из переработанных материалов. Всего было выпущено 30 коллекций, ежегодно продается более 500 тыс. товаров в год.

«Пятничное посещение офиса в свободном, а не деловом образе когда-то было внедрено в корпоративный стиль многих компаний и постепенно стало офисной традицией. Мы решили доработать идею и предложить своим сотрудникам «Среду мерча» – возможность продемонстрировать лояльность к работодателю и показать широкой аудитории, что фирменный мерч может стать предметом повседневного гардероба сотрудника, – рассказал начальник управления HR-бренда, маркетинга и внутренних коммуникаций Сбербанка Артем Фатхуллин. – Мы надеемся, что движение по созданию крутых корпоративных коллекций будет распространяться и в других компаниях, и оно станет одним из способов укрепления корпоративных брендов».