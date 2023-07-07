МАГАТЭ осмотрело одну из площадок ЗАЭС и не обнаружило там следов мин — Гросси
15:32 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели периметр пруда-охладителя Запорожской АЭС и не обнаружили признаков наличия мин и взрывчатых веществ. Об этом заявил в пятницу глава организации Рафаэль Гросси.
«Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получили дополнительный доступ на площадку Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), не обнаружив пока никаких видимых признаков мин или взрывчатых веществ», — говорится в заявлении.
Экспертам все еще нужно осмотреть крыши реакторов 3 и 4, а также часть турбинного зала станции.
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