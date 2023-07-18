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НОВОСТИ

Движение судов из портов Украины по зерновой сделке сейчас отсутствует — координатор ООН

12:00 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение судов из черноморских портов Украины или в их сторону в рамках зерновой инициативы в настоящее время отсутствует. Об этом сообщила во вторник ТАСС глава отдела коммуникаций офиса координатора ООН по черноморской зерновой инициативе Исмини Палла.

«Никакие суда сейчас не двигаются в сторону Украины или из ее черноморских портов в контексте зерновой инициативы, учитывая то, что она вчера (в понедельник — прим. ТАСС) была прекращена», — сказала Палла.

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