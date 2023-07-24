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НОВОСТИ

Мэр Сергей Собянин: Строительство школы в Некрасовке завершится до конца года

17:06 24.07.2023

Социальная инфраструктура Москвы активно развивается – с начала нынешнего года в городе построены уже 17 социальных объектов. По словам мэра Сергея Собянина, строительство идет во всех округах Москвы, например, сейчас возводятся два детских сада в Очаково-Матвеевском и Солнцеве, а в Северном Бутове строится спорткомплекс «Качаловский».

А в Новогирееве обустраивают крытые поля для мини-футбола и завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В районе Богородское в ближайшее время будет открыта новая взрослая поликлиника, кроме того в этом муниципалитете построят пожарное депо.

Как написал Сергей Собянин у себя в Telegram-канале, что в 17 квартале Некрасовки до конца года завершится строительство школы, а еще одну построят к 2024 году на 6-й Радиальной улице в районе Бирюлево Восточное. «Ко всем проектам подходим комплексно – при строительстве благоустраиваем и озеленяем прилегающие территории», – отметил градоначальник.

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