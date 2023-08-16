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НОВОСТИ

В Эстонии намерены ограничить право голоса проживающих в стране граждан РФ и Белоруссии

11:32 16.08.2023 Источник: Интерфакс

Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект об ограничении права проживающих в республике лиц с российским гражданством на участие в местных выборах.

"В ближайшее время министр юстиции Каале Лаанет (Kalle Laanet) представит его партнерам по коалиции и общественности", - сообщили в среду радионовости телерадиовещания ERR.

В проекте закона, находящемся в распоряжении портала ERR.ee, министерство указывает, что "эстонское государство не в состоянии обеспечить свободу граждан России от влияния страны их гражданства".

В Закон о выборах будет внесена поправка, согласно которой иностранец, являющийся гражданином иностранного государства, признанного Европейским парламентом или парламентом Эстонии страной-агрессором, не может участвовать в голосовании.

Целью законодательных изменений является временное ограничение избирательных прав граждан России, проживающих в Эстонии, на выборах в органы местного самоуправления. Это же положение коснется и граждан Белоруссии.

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