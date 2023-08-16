В Эстонии намерены ограничить право голоса проживающих в стране граждан РФ и Белоруссии
11:32 16.08.2023 Источник: Интерфакс
Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект об ограничении права проживающих в республике лиц с российским гражданством на участие в местных выборах.
"В ближайшее время министр юстиции Каале Лаанет (Kalle Laanet) представит его партнерам по коалиции и общественности", - сообщили в среду радионовости телерадиовещания ERR.
В проекте закона, находящемся в распоряжении портала ERR.ee, министерство указывает, что "эстонское государство не в состоянии обеспечить свободу граждан России от влияния страны их гражданства".
В Закон о выборах будет внесена поправка, согласно которой иностранец, являющийся гражданином иностранного государства, признанного Европейским парламентом или парламентом Эстонии страной-агрессором, не может участвовать в голосовании.
Целью законодательных изменений является временное ограничение избирательных прав граждан России, проживающих в Эстонии, на выборах в органы местного самоуправления. Это же положение коснется и граждан Белоруссии.
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