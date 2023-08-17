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НОВОСТИ

Товарооборот Японии и РФ в июле упал на 51%, до $715 млн

10:00 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот Японии и России упал в июле 2023 года на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 104,728 млрд иен (около $715 млн). Это следует из подсчетов ТАСС на основе статистических данных, опубликованных японским Минфином.

Падение товарооборота зафиксировано, несмотря на увеличение сразу на 25% объемов экспорта из Японии в РФ, которое обусловлено резким ростом поставок автомобилей. За месяц до вступления в силу запрета на экспорт бензиновых и дизельных авто с двигателями более 1,9 литра и гибридных машин поставки транспортных средств в Россию взлетели на 84% по сравнению с июлем 2022-го и на 53% от среднего показателя за последний год. На эту товарную категорию приходится порядка 73% всего японского экспорта в РФ.

Импорт же серьезно просел — на 69,6% — на фоне сокращения закупок российского сжиженного природного газа и угля, на которые приходится около 60% всего экспорта из РФ в Японию. Кроме того, негативным фактором стало сокращение на 35,3% импорта российской рыбы, на которую сейчас приходится 14,1% японского импорта из РФ, а также сокращение закупок железа, стали и цветных металлов, которые дают порядка 20% импорта из России.

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