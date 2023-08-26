Потери 4-й штурмовой бригады нацгвардии Украины составили 75-80% военнослужащих — Кадыров
21:00 26.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Только 20-25% состава 4-й штурмовой бригады нацгвардии Украины, воевавшей на Клещевском направлении, остались в живых, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
«Вчера [в пятницу] Апты Аронович (Алаудинов, командир спецотряда „Ахмат“, помощник главы Чечни — прим. ТАСС) поговорил с очередными пленными, которые в составе 4-й штурмовой бригады нацгвардии Украины воевали на Клещеевском направлении. По словам пленного, их подразделение потеряло в боях огромное количество живой силы и сейчас насчитывает только 20-25% личного состава. Такое положение заставляет многих из них задуматься и сделать единственно правильный выбор — сложить оружие», — написал он.
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