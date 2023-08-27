0
0
30
НОВОСТИ

В Курске БПЛА врезался в многоквартирный дом

09:07 27.08.2023 Источник: Интерфакс

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о беспилотнике, врезавшемся в многоквартирный жилой дом.

"По предварительной информации, ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на ул. Карла Маркса. На некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на ул. Карла Маркса", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье. Он отметил, что возгораний не произошло, никто из жителей не пострадал.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:25 27.08.2023
Премьер Румынии заявил, что независимо от действий РФ, его страна увеличит объемы транзита украинского зерна
0
41
21:00 26.08.2023
Потери 4-й штурмовой бригады нацгвардии Украины составили 75-80% военнослужащих — Кадыров
0
923
20:30 26.08.2023
В Госдуму будет внесен законопроект о лишении уклонистов гражданства
0
962
20:00 26.08.2023
Выдра утащила из прудов английского отеля карпов на $126 тыс.
0
911
19:30 26.08.2023
Медведев уверен, что российско-грузинская дружба рано или поздно вернется
0
917
19:00 26.08.2023
ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Белгороду
0
841
18:30 26.08.2023
Канцлер ФРГ пообещал не делать необдуманных шагов по будущим поставкам оружия Киеву
0
1023
18:00 26.08.2023
В ЕГЭ по истории в 2024 году включены задания, связанные с СВО и новыми регионами
0
877
17:30 26.08.2023
Украинские СМИ сообщили о столкновении двух МиГ-29 в Житомирской области
0
924
17:15 26.08.2023
"Роснефть" организовала плоггинг-забег в Москве
0
798

Возврат к списку