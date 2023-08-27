В Курске БПЛА врезался в многоквартирный дом

09:07 Источник: Интерфакс

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о беспилотнике, врезавшемся в многоквартирный жилой дом.

"По предварительной информации, ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на ул. Карла Маркса. На некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на ул. Карла Маркса", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье. Он отметил, что возгораний не произошло, никто из жителей не пострадал.