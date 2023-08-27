Работой канцлера Шольца недовольны 66% опрошенных - DPA

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти три четверти жителей Германии — 73% — недовольны работой правительства Олафа Шольца, 23% удовлетворены действиями кабмина. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу агентства DPA. В опросе участвовали 1,3 тыс. человек.

68% респондентов считают, что правящие политические силы — Социал-демократическая партия Германии, «зеленые» и Свободная демократическая партия — не способны решать насущные проблемы. Только 18% придерживаются мнения, что правящая коалиция сможет остаться у власти по итогам следующих выборов в Бундестаг в 2025 году. 35% полагают, что нынешнее правительство не сможет доработать до конца срока.

66% респондентов считают, что с обязанностями не справляется в первую очередь канцлер Шольц. 26% оценивают его работу высоко.