В США рассматривают вопрос поставки Украине ракет дальностью до 300 км - СМИ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тактические баллистические ракеты ATACMS могут быть включены в новый пакет военной помощи США Украине, в настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении в американской администрации, сообщила в пятницу телекомпания ABC со ссылкой на источники.

«Они будут направлены», — сказал ABC чиновник США, однако отметил, что планы Вашингтона по этому типу вооружений могут поменяться. Еще одно должностное лицо американской администрации добавило, что сейчас вопрос поставок ATACMS «находится на рассмотрении» и что их могут передать киевским властям уже в следующем пакете военной помощи.

Пуск ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км может осуществляться при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS.