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Путин: Диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы

15:16 09.09.2023 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин заявил о планах продления наземных железнодорожных диаметров от Москвы до Калуги и Тулы, а также других крупных городов близ российской столицы.

"Мы приняли решение реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла. В итоге диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву", - сказал Путин на праздничном концерте по случаю Дня Москвы в Зарядье.

Путин заявил, что флагманским проектом станет и строительство высокоскоростных железных дорог: на первом этапе - между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем - между столицей и другими городами.

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