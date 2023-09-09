Путин: Диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы
15:16 09.09.2023 Источник: Интерфакс
"Мы приняли решение реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла. В итоге диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву", - сказал Путин на праздничном концерте по случаю Дня Москвы в Зарядье.
Путин заявил, что флагманским проектом станет и строительство высокоскоростных железных дорог: на первом этапе - между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем - между столицей и другими городами.
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