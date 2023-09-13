Ростех получил евразийский патент на технологию производства иммуноглобулина для лечения COVID-19
15:24 13.09.2023
Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех стал обладателем евразийского патента на собственную технологию получения иммуноглобулина класса G, который используется при лечении COVID-19. Созданный на его основе лекарственный препарат «КОВИД-глобулин» позволяет предотвращать развитие серьезных осложнений, возникающих на фоне коронавирусной инфекции. Патент защитит отечественную разработку от недобросовестной конкуренции.
Получение патента особенно актуально на фоне возобновления роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. Согласно данным федерального Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю в стране увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 49,2%, было госпитализировано 1 636 человек.
«КОВИД-глобулин» – уникальная разработка наших ученых, которая была выпущена в обращение в самый разгар пандемии. Новинка пополнила линейку новых препаратов, получаемых из плазмы крови, в производстве которых используется технологическое «ноу-хау» компании. Оно позволяет получать вирус- безопасные и эффективные продукты за счет включения нескольких дополнительных стадий очистки. Евразийский патент позволит нам защитить иммуноглобулин от недобросовестной конкуренции», – сказал заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров.
Действие «КОВИД-глобулина» основано на концепции пассивной иммунизации – за счет повышения в крови пациента концентрации специфических антител к возбудителю заболевания, иммунная система получает возможность надлежащим образом реагировать на инфекцию. Согласно результатам исследования, у 7 из 10 пациентов, получавших «КОВИД-Глобулин» в составе комплексной терапии, снижался риск перехода заболевания в более тяжелую форму. В частности, терапия в 70% случаев предотвращала развитие таких осложнений, возникающих на фоне коронавирусной инфекции, как появление цитокинового шторма, почечная недостаточность, тромбоэмболические осложнения, развитие острого респираторного дистресс-синдрома, увеличение степени поражения легких и ухудшение клинической симптоматики.
НОВОСТИ
- 16:32 13.09.2023
- Дочь короля Норвегии выйдет замуж за американского шамана
- 16:14 13.09.2023
- В Сбере назвали самые популярные имена среди программистов
- 16:12 13.09.2023
- Власти Днепра не нашли оснований для лишения Брежнева звания почетного гражданина
- 16:00 13.09.2023
- Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить
- 15:32 13.09.2023
- В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
- 15:12 13.09.2023
- Кадыров назвал сдачу в плен единственно верным решением для ВСУ на кременском направлении
- 15:00 13.09.2023
- Эстония остановила пропуск автомобилей с российскими номерами
- 14:32 13.09.2023
- Ким Чен Ын посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре, сообщил Путин
- 14:12 13.09.2023
- Пожар на территории Севморзавода, начавшийся после ракетной атаки, потушен — губернатор
- 14:00 13.09.2023
- В Севастополе при ракетной атаке ВСУ повреждены 8 домов, 7 из них — многоквартирные
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать