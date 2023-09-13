Ростех получил евразийский патент на технологию производства иммуноглобулина для лечения COVID-19

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Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех стал обладателем евразийского патента на собственную технологию получения иммуноглобулина класса G, который используется при лечении COVID-19. Созданный на его основе лекарственный препарат «КОВИД-глобулин» позволяет предотвращать развитие серьезных осложнений, возникающих на фоне коронавирусной инфекции. Патент защитит отечественную разработку от недобросовестной конкуренции.

Получение патента особенно актуально на фоне возобновления роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. Согласно данным федерального Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю в стране увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 49,2%, было госпитализировано 1 636 человек.

«КОВИД-глобулин» – уникальная разработка наших ученых, которая была выпущена в обращение в самый разгар пандемии. Новинка пополнила линейку новых препаратов, получаемых из плазмы крови, в производстве которых используется технологическое «ноу-хау» компании. Оно позволяет получать вирус- безопасные и эффективные продукты за счет включения нескольких дополнительных стадий очистки. Евразийский патент позволит нам защитить иммуноглобулин от недобросовестной конкуренции», – сказал заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров.

Действие «КОВИД-глобулина» основано на концепции пассивной иммунизации – за счет повышения в крови пациента концентрации специфических антител к возбудителю заболевания, иммунная система получает возможность надлежащим образом реагировать на инфекцию. Согласно результатам исследования, у 7 из 10 пациентов, получавших «КОВИД-Глобулин» в составе комплексной терапии, снижался риск перехода заболевания в более тяжелую форму. В частности, терапия в 70% случаев предотвращала развитие таких осложнений, возникающих на фоне коронавирусной инфекции, как появление цитокинового шторма, почечная недостаточность, тромбоэмболические осложнения, развитие острого респираторного дистресс-синдрома, увеличение степени поражения легких и ухудшение клинической симптоматики.