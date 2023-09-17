0
0
57
НОВОСТИ

Вучич считает, что Украина получила поддержку ЕС при вступлении, которой не было у Балкан

10:00 17.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич считает, что Евросоюз, в ускоренном порядке запустивший процесс принятия Украины, оказывает Киеву поддержку, которой никогда не пользовались Балканские страны.

«Я ничего не имею против украинцев, — заявил Вучич газете Financial Times. — Однако уровень поддержки, которую ЕС оказывает Украине, предоставив ей статус кандидата через год после подачи заявки и, возможно, начиная переговоры о членстве в следующем году, демонстрирует [политическую поддержку], которой не было у нас».

По мнению президента Сербии, способность ЕС принимать в свой состав новые государства ухудшилась. «Поглощающая способность ЕС не увеличилась. У вас есть 10 стран-доноров и 17 государств, которые берут у них деньги. Ни те, ни другие не хотели бы видеть больше стран в платежном списке», — сказал Вучич.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:09 17.09.2023
Собянин: Атаковавшие Москву беспилотники сбиты в городских округах Истра и Раменское
0
130
09:45 17.09.2023
Пашинян прокомментировал предложение Эрдогана о четырехсторонней встрече по Крабаху
0
183
09:00 17.09.2023
Часть сотрудников украинских военных медиа решено отправить воевать на фронт
0
233
08:17 17.09.2023
Собянин сообщил о предотвращении атаки летевшего к Москве беспилотника
0
322
19:30 16.09.2023
В следующем году НАТО собирается провести крупнейшие со времен холодной войны учения
0
926
18:35 16.09.2023
Президенты Австрии и Словении не смогли отправиться в Нью-Йорк из-за поломки самолета - СМИ
0
891
17:45 16.09.2023
Масочный режим в целях профилактики введен в Доме правительства РФ
0
935
17:08 16.09.2023
Италия просит ЕС помочь воспрепятствовать лодкам с мигрантами, идущими в Европу
0
942
15:30 16.09.2023
Польша на границе с Белоруссией решила установить электронные системы слежения
0
890
15:00 16.09.2023
МВД Польши: Никакой российский автомобиль в страну не въедет
0
1067

Возврат к списку