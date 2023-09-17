Вучич считает, что Украина получила поддержку ЕС при вступлении, которой не было у Балкан

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич считает, что Евросоюз, в ускоренном порядке запустивший процесс принятия Украины, оказывает Киеву поддержку, которой никогда не пользовались Балканские страны.

«Я ничего не имею против украинцев, — заявил Вучич газете Financial Times. — Однако уровень поддержки, которую ЕС оказывает Украине, предоставив ей статус кандидата через год после подачи заявки и, возможно, начиная переговоры о членстве в следующем году, демонстрирует [политическую поддержку], которой не было у нас».

По мнению президента Сербии, способность ЕС принимать в свой состав новые государства ухудшилась. «Поглощающая способность ЕС не увеличилась. У вас есть 10 стран-доноров и 17 государств, которые берут у них деньги. Ни те, ни другие не хотели бы видеть больше стран в платежном списке», — сказал Вучич.