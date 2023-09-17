0
0
88
НОВОСТИ

Пашинян прокомментировал предложение Эрдогана о четырехсторонней встрече по Крабаху

09:45 17.09.2023 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обсуждаются различные варианты встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Есть самые разные предложения и идеи. Я не хочу отделять одну из них. Вопрос в том, что это не единственная идея, чтобы я комментировал. Надо смотреть в целом", - сказал Пашинян журналистам, комментируя предложение президента Турции о проведении четырехсторонней встречи.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:09 17.09.2023
Собянин: Атаковавшие Москву беспилотники сбиты в городских округах Истра и Раменское
0
120
10:00 17.09.2023
Вучич считает, что Украина получила поддержку ЕС при вступлении, которой не было у Балкан
0
151
09:00 17.09.2023
Часть сотрудников украинских военных медиа решено отправить воевать на фронт
0
224
08:17 17.09.2023
Собянин сообщил о предотвращении атаки летевшего к Москве беспилотника
0
314
19:30 16.09.2023
В следующем году НАТО собирается провести крупнейшие со времен холодной войны учения
0
920
18:35 16.09.2023
Президенты Австрии и Словении не смогли отправиться в Нью-Йорк из-за поломки самолета - СМИ
0
886
17:45 16.09.2023
Масочный режим в целях профилактики введен в Доме правительства РФ
0
930
17:08 16.09.2023
Италия просит ЕС помочь воспрепятствовать лодкам с мигрантами, идущими в Европу
0
937
15:30 16.09.2023
Польша на границе с Белоруссией решила установить электронные системы слежения
0
885
15:00 16.09.2023
МВД Польши: Никакой российский автомобиль в страну не въедет
0
1062

Возврат к списку