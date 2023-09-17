Пашинян прокомментировал предложение Эрдогана о четырехсторонней встрече по Крабаху

09:45 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обсуждаются различные варианты встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Есть самые разные предложения и идеи. Я не хочу отделять одну из них. Вопрос в том, что это не единственная идея, чтобы я комментировал. Надо смотреть в целом", - сказал Пашинян журналистам, комментируя предложение президента Турции о проведении четырехсторонней встречи.