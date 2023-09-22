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НОВОСТИ

Даже ближайшие союзники уже не ставят Украину ни в грош — Медведев

13:00 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союзники Украины — даже ближайшие — давно не считают ее равноценным партнером, фактически не ставя ее ни в грош, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Всем очевидно, что даже ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнером. В польский грош ее не ставят, не то что в злотый. И как только это становится невыгодным — дают от ворот поворот», — написал он в своем телеграм-канале, комментируя конфликт между Варшавой и Киевом.

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