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НОВОСТИ

Из-за участия белорусов, сборная Украины снялась с чемпионата мира по пляжному футболу

11:10 27.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная Украины по пляжному футболу отказалась выступать на чемпионате мира из-за участия в турнире национальной команды Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации пляжного футбола Украины.

Ранее организация и Украинская ассоциация футбола обращались в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Всемирную организацию пляжного футбола с просьбой отстранить команду Белоруссии от участия в турнире. В просьбе было отказано, белорусы выступят на турнире с национальной символикой.

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