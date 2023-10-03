Почти 1,5 миллиона школьников прошли первый в этом учебном году «Урок цифры»
11:12 03.10.2023
«Урок цифры», организованный Академией искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера, уже прошли более 1,4 млн учащихся. В первом в этом учебном году уроке по теме «Искусственный интеллект в отраслях» приняли участие школьники не только из России, но и из многих других стран – Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии и др. Среди регионов страны по числу участников лидируют Белгородская, Оренбургская, Самарская, Челябинская, Новосибирская, Московская и Омская области, а также Москва, Краснодарский и Пермский края.
В ходе обучения все желающие могут узнать об использовании искусственного интеллекта в различных отраслях экономики и закрепить полученные знания с помощью интерактивного тренажера. Материалы урока представлены для трех возрастных категорий: учеников с 1-го по 4-й, с 5-го по 8-й и с 9-го по 11-й классы, чтобы каждый мог изучить искусственный интеллект в интересном и понятном для себя формате.
К уроку прилагаются материалы для учителей, которые позволят провести занятие в любой школе и познакомить учащихся с искусственным интеллектом независимо от технических возможностей классов: тренажер адаптирован для мобильных устройств и доступен для любой платформы.
«Чем раньше дети знакомятся с искусственным интеллектом, тем больше у них шансов стать в будущем востребованными специалистами в любой сфере, поскольку эти технологии применяются повсеместно, – подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Сбер уже несколько лет участвует в подготовке и проведении «Уроков цифры» вместе с другими крупными компаниями страны, и мы видим, как растет интерес к этому направлению и расширяется география акции. Все больше ребят подрастают, поступают в вузы на профильные специальности и создают первые собственные решения на основе искусственного интеллекта».
«За первую неделю число прохождений российскими школьниками «Урока цифры» по теме искусственного интеллекта достигло миллиона. Хочется пожелать нам всем не сбавлять темпа: помогает то, что тема искусственного интеллекта действительно в авангарде, и то, что ребятам очень хочется получить базовые знания по передовым технологиям, – отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. – Очень здорово, что благодаря новым тренажерам у педагогов есть возможность разнообразить уроки информатики востребованными современными кейсами, а у школьников – развить знания в области искусственного интеллекта».
Урок «Искусственный интеллект в отраслях» стартовал 18 сентября 2023 года в ходе Всероссийской образовательной акции «Урок цифры». Мероприятие реализуется АНО «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Присоединиться к участию в проекте можно до 8 октября 2023 года включительно.
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