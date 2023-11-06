Более 6,5 млн украинцев и были убиты или угнаны в немецкие лагерям в 1941–1943 годах - архив
14:40 06.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Уникальный документ, который мы тоже имеем сегодня в нашем распоряжении. Это сводная справка о количестве уничтоженных и угнанных в рабство жителей с территории Украинской ССР, причем с подробной росписью по районам. <…> И ужасающие цифры: убито и замучено мирных граждан на территории Украинской ССР — 3 млн 178 тыс. 84 человека, убито и замучено военнопленных — 1 млн 318 тыс. 463 человека, угнано в немецкое рабство — 2 млн 23 тыс. 112 человек», — сказала Малышева на пресс-брифинге в Музее Победы в день 80-летия освобождения Киева во время Великой Отечественной войны.
По ее словам, представленная справка датируется 7 января 1946 года. В ее основу положены многочисленные местные акты. Как отметила Малышева, данный документ составлен «по горячим, видимым следам» и не охватывает всего объема преступлений, однако на его основании можно говорить о масштабах преступлений и той кропотливой работе советских органов по их выявлению, которая была проделана.
«Это документ — признание, доказательство действий и масштабов преступлений нацистской Германии», — добавила она.
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