В Подмосковье один человек погиб и пять пострадали в массовом ДТП
17:30 06.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ДТП произошло в 13:30 мск на 140-м км автодороги Р-22 «Каспий».
«По предварительной информации, водитель автомобиля Renault не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с тремя транспортными средствами. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и пять пострадали, среди них двое несовершеннолетних», — сказал собеседник агентства.
В ГУ МВД добавили, что пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. «Движение частично ограничено», — добавили в главке. Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда.
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