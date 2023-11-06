В Подмосковье один человек погиб и пять пострадали в массовом ДТП

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иномарка выехала на встречную полосу на трассе в Подмосковье, где столкнулась еще с тремя машинами. В результате погиб один человек, еще пятеро пострадали, в том числе двое детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области



ДТП произошло в 13:30 мск на 140-м км автодороги Р-22 «Каспий».



«По предварительной информации, водитель автомобиля Renault не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с тремя транспортными средствами. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и пять пострадали, среди них двое несовершеннолетних», — сказал собеседник агентства.



В ГУ МВД добавили, что пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. «Движение частично ограничено», — добавили в главке. Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда.



