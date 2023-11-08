На месте бывших лагерей в Магаданской области Путин поручил реализовать проект «Музей памяти»
20:34 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Магаданской области и государственным бюджетным учреждением культуры г. Москвы „Государственный музей истории ГУЛАГа“ в связи с 70-летием со дня образования Магаданской области обеспечить до 2030 года реализацию историко-культурного проекта „Музей памяти“, предусмотрев выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на указанные цели», — говорится в документе. Доклад по этому вопросу президент ждет до 1 июля 2024 года.
НОВОСТИ
- 20:50 08.11.2023
- Генсек НАТО дал «сигнал» странам альянса не прекращать поддержку Украины
- 20:39 08.11.2023
- Сбер: Человекоцентричный подход – в основе развития цифровых финансовых сервисов
- 20:30 08.11.2023
- Украина «попробует показать результат в этом году» и вести наступление в будущем - Зеленский
- 20:05 08.11.2023
- Зеленский собирается сражаться без США, если Вашингтон поменяет позицию
- 19:20 08.11.2023
- Представитель Госдепа США заявил в комитете Сената, что военные действия в Украине «необходимы»
- 18:50 08.11.2023
- СМИ сообщают о возможности скорого гуманитарного перемирия в Газе
- 18:15 08.11.2023
- В зоопарках США может больше не остаться ни одной панды
- 17:59 08.11.2023
- Сбер стал платиновой компанией в рейтинге «Лучших работодателей» Forbes
- 17:40 08.11.2023
- Кадыров пообещал увольнять чиновников, дети которых не знают чеченский язык
- 17:12 08.11.2023
- На вступление Грузии в ЕС потребуются годы — премьер-министр
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать