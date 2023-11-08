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На месте бывших лагерей в Магаданской области Путин поручил реализовать проект «Музей памяти»

20:34 08.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил к 2030 году реализовать историко-культурный проект «Музей памяти» на месте бывших исправительно-трудовых лагерей в Магаданской области. Соответствующее поручение дано по итогам прошедшего в сентябре совещания у главы государства по развитию дальневосточных городов.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Магаданской области и государственным бюджетным учреждением культуры г. Москвы „Государственный музей истории ГУЛАГа“ в связи с 70-летием со дня образования Магаданской области обеспечить до 2030 года реализацию историко-культурного проекта „Музей памяти“, предусмотрев выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на указанные цели», — говорится в документе. Доклад по этому вопросу президент ждет до 1 июля 2024 года.

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